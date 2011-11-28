Парламентские выборы в Египте стартовали в атмосфере 10-дневных протестов, на севере Синайского полуострова вновь взорван газопровод

Новости Египта. Голосование пройдет в три этапа и растянется практически на полгода.

Наблюдатели отмечают высокую явку избирателей. Еще до открытия участков на улицах выстроились длинные очереди. Тем не менее, спокойнее в Египте не стало. Тысячи демонстрантов не покидают городских улиц, и, в частности, площади Тахрир в Каире, требуя от военных немедленной передачи власти гражданскому правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на севере Синайского полуострова за несколько часов до открытия избирательных участков неизвестные в девятый раз за год взорвали трубопровод. По нему газ через Египет поступал в Израиль и Иорданию. При этом эксперты убеждены, что это, видимо, не последнее ЧП на объекте в этом году. Также серьезные опасения есть и на счет обстановки в африканском государстве в целом.