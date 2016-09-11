Парламентские выборы в Беларуси: в 10.00 состоится пресс-конференция главы ЦИК

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ работает и в информационном центре ЦИК. Он развернулся во Дворце Республики. Первые данные здесь озвучат буквально через час, здесь начнется пресс-конференция Лидии Ермошиной. Кроме этого инфоцентр станет и дискуссионной площадкой. Своими мнениями будут делиться наблюдатели и эксперты.

Малый зал Дворца Республики превратился в международный пресс-центр. Работать здесь будут 700 журналистов из разных стран: от Китая до Катара. Здесь своего рода мозговой центр, куда в течение дня будет стекаться самая оперативная информация со всей страны. Насколько активно голосуют избиратели и промежуточные результаты. Здесь все условия для работы прессы и оперативного получения информации.

А уже в 10 утра первая пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной. Такие брифинги будут проходить каждые два часа вплоть до полуночи. Кроме того, налажены телемосты с региональными избирательными комиссиями. Такая интерактивная новинка позволит по видеосвязи оперативно разрешить любые непредвиденные ситуации и узнать, как голосует страна.

Инфоцентр сегодня – еще и масштабная дискуссионная площадка. Здесь уже собираются иностранные эксперты, наблюдатели, политологи. На круглых столах обсуждать будут парламентаризм через призму ментальности белорусского общества и роль СМИ в избирательных процессах формирования электоральной культуры.