Парламентские выборы в Беларуси состоялись

Участие в голосовании приняли более 75% избирателей.

Напомним, что для признания выборов состоявшимися в первом туре на участки для голосования должны были прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей.

Более семи миллионов тридцати тысяч граждан страны выбирали 110 депутатов Палаты представителей. Более 6,5 тысяч избирательных участков работали начиная с восьми часов утра. Процедура подсчета голосов избирателей проходила открыто и прозрачно. При этом процессе присутствовали международные и внутренние наблюдатели. С участковых избирательных комиссий данные поступали в окружные, а оттуда в Центризбирком.



В целом, нынешняя избирательная кампания характеризуется возросшим доверием избирателей к женщинам-депутатам. Так, из семи баллотировавшихся в Брестской области избраны все. Наша съемочная группа вместе с одной из участниц выборов ждала результата подсчета голосов. И по второму центральному избирательному округу в Бресте победу одержала Лариса Богданович, главный врач центра реабилитации детей "Тонус".



Сегодня же претенденты на депутатский мандат смогли почувствовать себя в новом статусе. Они принимают многочисленные поздравления и уже строят планы на будущее. Наш корреспондент встретилась в Минске с одним из победителей выборной гонки — начальником Военной академии Республики Беларусь Игнатием Мисурагиным и убедилась, что планы у народных избранников действительно народные.