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Парламентские выборы в Беларуси состоялись

28 сентября 2008 23:20
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Участие в голосовании приняли более 75% избирателей.

Напомним, что для признания выборов состоявшимися в первом туре на участки для голосования должны были прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей.

Более семи миллионов тридцати тысяч граждан  страны выбирали 110 депутатов Палаты представителей.  Более 6,5 тысяч избирательных участков работали начиная с восьми часов утра.  Процедура подсчета голосов избирателей проходила открыто и прозрачно.  При этом процессе присутствовали международные и внутренние наблюдатели.  С участковых избирательных комиссий данные  поступали в окружные, а оттуда в Центризбирком.

В целом, нынешняя избирательная кампания характеризуется возросшим доверием избирателей к женщинам-депутатам. Так, из семи баллотировавшихся  в Брестской области избраны все. Наша съемочная группа вместе с одной из участниц выборов ждала результата подсчета голосов. И по второму центральному избирательному округу в Бресте победу одержала Лариса Богданович, главный врач центра реабилитации детей "Тонус".

Сегодня же претенденты на депутатский мандат смогли почувствовать себя в новом статусе. Они принимают многочисленные поздравления и уже строят планы на будущее. Наш корреспондент встретилась в Минске с одним из победителей выборной гонки — начальником  Военной  академии Республики Беларусь Игнатием Мисурагиным и убедилась, что планы у народных избранников действительно народные.

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