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Парламентские выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с национальным законодательством

29 сентября 2008 07:37
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А также общепризнанными международными нормами проведения выборов.

Такое заключение сделала миссия наблюдателей от СНГ. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске глава миссии Сергей Лебедев. По его словам, избирательные комиссии, а также органы госуправления Беларуси, создали все условия для вовлечения максимального числа политических сил и максимального количества выборщиков в избирательный процесс. Собственно, представители этой миссии хорошо знают Беларусь и белорусскую действительность. И именно на этом основываются заключения.

Таким образом, выборы в Беларуси прошли в строгом соответствии национальным законодательством. И даже наблюдатели от другой крупнейшей миссии - ОБСЕ, которая приехала в Беларусь с заранее подготовленными негативными заявлениями, была вынуждена это признать. Особо были отмечены: возросшая численность представителей оппозиции в составе окружных избирательных комиссий, беспрецедентное решение белорусских властей о повторе в наилучшее эфирное время выступлений кандидатов, а также даже решение о заклеивании на ночь прорезей в урнах в период досрочного голосования.

Кроме того, эта миссия ОБСЕ признала, что власть активно взаимодействовала с  ней в период подготовки и проведения парламентских выборов, а также демонстрировала заинтересованность в улучшении избирательного процесса. Заседания Центризбиркома были открытыми и проходили в присутствии наблюдателей.   В своем предварительном заключении миссия отметила, что выборы в Беларуси не достаточно соответствуют нормам ОБСЕ. Разумеется, в любой стране есть недостатки и они связанны с естественным процессом формирования законодательства. Замечания будут рассмотрены  властью, в том числе и новым составом депутатского корпуса.

Собственно, мнение западных наблюдателей поддерживают и их коллеги — представители миссии СНГ. Они — также констатировали, что прошедшие парламентские выборы соответствуют не только конституции Беларуси, но и международным нормам и правилам.

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