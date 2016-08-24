Парламентские выборы в Беларуси: портрет Грушевского избирательного округа

Новости Беларуси. Грушевский избирательный округ – часть самого молодого района столицы. За последние годы здесь открыли новые станции метро и завершили реконструкцию проспекта Дзержинского. Постоянно растут новые современные жилые дома. Здесь 3 театра, 2 кинотеатра, 2 вуза, институт, а также музыкальная школа. Наша программа продолжает знакомить с 20 столичными избирательными округами по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6 созыва. И сегодня портрет – Грушевского в репортаже корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ.

Настоящее украшение не только округа, но и всей столицы – новый ясли-сад «Изумрудный город». Он похож на волшебный сказочный городок, в котором есть бассейн, тренажерный зал, беговая дорожка и спортивная площадка с травмобезопасным покрытием. Садик рассчитан на 230 малышей. Учатся здесь и мамы. 2 раза в неделю родители вместе с детьми занимаются музыкой, физкультурой и развитием речи. Позаботились и о питании малышей – современное кУуонное оборудование позволяет готовить вкусные диетические блюда на пару.

В новый корпус переехали студенты главного вуза страны. 14-этажное здание факультета международных отношений БГУ расположилась в самом центре столицы. По технологической оснащенности корпус – один из лучших в БГУ. В учебном процессе здесь используют только современные средства мультимедиа. Обучается на факультете около двух с половиной тысяч будущих специалистов по внешней политике.

Современный четырёхэтажный корпус и новое оборудование – и у центра кардиологии. Компьютерный и магнитно-резонансный томографы помогают специалистам диагностировать заболевания с большей эффективностью. Именно здесь специалисты выполняют наиболее сложные кардиохирургические операции. Пациентами центра ежегодно становятся около 6 тысяч человек.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Грушевском избирательном округе отдадут 66 тысяч 390 жителей.