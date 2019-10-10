Парламентские выборы в Беларуси. Основная часть наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ прибудет в страну 15 октября

Отметим, Центризбирком 10 октября зарегистрировал кандидатов в Совет Республики. Сообщается, что верхняя палата парламента может обновиться полностью. А вот за места в нижней палате будут бороться больше трети действующих народных избранников.

Новости Беларуси. Число долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые будут следить за парламентскими выборами в нашей стране, увеличилось до 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная часть миссии прибудет в Беларусь 15 октября. Ее возглавит представитель Нидерландов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди работают в парламенте либо в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв.

На данный момент их больше одной трети. Количество депутатов, если они будут избраны на второй срок, это обеспечит преемственность и обеспечит тем самым необходимым опытом новичков и позволит начать работу достаточно полноценно.

Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.