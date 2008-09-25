Парламентские выборы в Беларуси могут стать важным шагом в развитии отношений с Евросоюзом

Такое мнение высказала сегодня координатор краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Анн-Мари Лизен на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Геннадием Новицким. Она отметила, что ей известно стремление белорусского руководства сделать выборы максимально прозрачными. По словам госпожи Лизен, желание миссии ОБСЕ состоит в том, чтобы увидеть реальность выборов. В свою очередь, спикер верхней палаты парламента Геннадий Новицкий отметил,что у него есть не только надежда, но и уверенность в том, что эта миссия будет проведена объективно и справедливо.



В Беларуси созданы беспрецедентно прозрачные условия для наблюдения за выборами в Палату представителей Национального собрания. Об этом заявили сегодня в Министерстве иностранных дел. Все наблюдатели, которые хотели участвовать в мониторинге парламентских выборов в Беларуси, прибыли в нашу страну. К слову, участвовать в наблюдении за избирательной компанией смогут даже те, у кого в прошлом были определённые проблемы с соблюдением законодательства Беларуси.



И сегодня же в МИДе прокомментировали инициативу ЕС – вчерашний телефонный разговор Президента Александра Лукашенко с Верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Беларусь всегда была заинтересована в диалоге со странами Евросоюза, акцентировав внимание на том, что за 8 лет товарооборот между Беларусью и ЕС вырос в 15 раз.