Парламентские выборы в Беларуси: количество аккредитованных международных наблюдателей превысило 820 человек

Новости Беларуси. Менее недели остается до выборов в Палату представителей. Большой интерес к этому политическому событию проявляют международные эксперты. Количество аккредитованных наблюдателей за выборами в белорусский парламент превысило уже 820 человек.

Аккредитацию Центризбиркома получили представители от Шанхайской организации сотрудничества, стран Содружества, Всемирной ассоциации организаторов выборов, а также избирательных органов иностранных государств. Наибольшее число участников мониторинга аккредитовано от БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября стартует очередной этап избирательной кампании. В Беларуси начинается досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей.