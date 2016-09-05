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Парламентские выборы в Беларуси: количество аккредитованных международных наблюдателей превысило 820 человек

05 сентября 2016 09:59
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Новости Беларуси. Менее недели остается до выборов в Палату представителей. Большой интерес к этому политическому событию проявляют международные эксперты. Количество аккредитованных наблюдателей за выборами в белорусский парламент превысило уже 820 человек.

Аккредитацию Центризбиркома получили представители от Шанхайской организации сотрудничества, стран Содружества, Всемирной ассоциации организаторов выборов, а также избирательных органов иностранных государств. Наибольшее число участников мониторинга аккредитовано от БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября стартует очередной этап избирательной кампании. В Беларуси начинается досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей.

# Выборы-2019

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