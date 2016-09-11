Парламентские выборы в Беларуси: избиратели идут на участки с 8 утра

Новости Беларуси. В Беларуси 11 сентября основной день голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. Избирательные участки открылись ровно в 8 утра по всей стране и будут работать до 20.00. Первые бюллетени этого дня уже опущены в урны. Несмотря на ранний час, многие избиратели пришли на участки прямо к открытию.

К этой минуте все больше и больше граждан становится на избирательных участках. Белорусы приходят целыми семьями, что говорит о том: наши соотечественники к этому дню традиционно походят со всей ответственностью.

В 8 утра участки для голосования открылись в воинских частях по всей стране. В Витебске активно голосуют десантники. В 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде на выборы идут целыми подразделениями. Голосование проходит по-армейски четко и слаженно. Большинство избирателей посетят участок до 11 утра – в выходной день солдаты спешат на свидания с родственниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Тужиков, военнослужащий 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады Витебска:

Здесь постоянно проводится боевая подготовка, у нас современное оружие, техника. Я с уверенностью могу сказать, что нашу родину защищают настоящие профессионалы.

Дмитрий Пеухонен, военнослужащий 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады Витебска:

Мне осталось служить два месяца, планирую остаться здесь на контракт. Я надеюсь, что парламент, который мы изберем, будет поддерживать силовые структуры так же, как и в нынешнее время.