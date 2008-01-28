Парламентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 12 октября

В этом году срок полномочия обеих палат Национального собрания завершается. Дата выборов назначается Президентом страны. Сегодня обсуждались вопросы периода предстоящей предвыборной кампании, а также концепция ее проведения. Планируется, что выборы пройдут в конце сентября, а сама избирательная кампания официально начнется уже в конце июня этого года.
Кроме того, сегодня у главы государства обсуждены вопросы предоставления депутатам средств массовой информации, а также присутствия международного наблюдения на выборах. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что ограничений в количестве наблюдающих за выборами не будет.