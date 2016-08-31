Парламентские выборы в Беларуси: число национальных наблюдателей превысило 25 тысяч

Новости Беларуси. Число национальных наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси превысило 25 тысяч. Граждане путем подачи заявления аккредитовали почти 2,5 тысячи наблюдателей, трудовые коллективы более 1 200. От партий за выборами будут наблюдать более 2 500 человек.

Наибольшую активность проявили Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости и Белорусская аграрная партия. Сейчас в стране идет предвыборная агитация. Этот этап продлится до 10 сентября.

Напомним, выборы в Палату представителей Национального Собрания состоятся 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.