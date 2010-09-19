Парламентские выборы в Афганистане состоялись, несмотря на атаки боевиков

Об этом заявил глава избиркома страны. За 249 мест в нижнюю палату парламента боролись более 2,5 тысяч человек. Явка составила около 40%. Многие граждане воздержались от участия в голосовании, опасаясь нападений талибов.В день выборов были убиты и ранены десятки человек. И это учитывая то, что часть избирательных участков еще не открылась, другие же были закрыты из соображений безопасности. Всего экстремисты провели несколько десятков диверсий.