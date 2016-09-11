Парламентские выборы проходят 11 сентября в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси 11 сентября основной день голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. Избирательные участки открылись ровно в 8 утра по всей стране и будут работать до 20.00.

Право голоса есть почти у 7 миллионов избирателей. Первые бюллетени этого дня уже опущены в урны. Несмотря на ранний час, многие избиратели уже пришли на участки.

Иван Андрончик, житель Минска:

Я смотрел по телевидению программы и теледебаты наших кандидатов в парламент. Наибольшее предпочтение отдавал тому кандидату, который больше склонялся к улучшению жизни людей, решению социальных вопросов, а также повышению эффективности экономики нашей республики.

Лилия Евсеенко, житель Минска:

Я смотрела программы. У нас очень прекрасная молодежь. Это наше будущее, наш золотой запас. И хотелось бы, чтобы депутаты, которые будут избраны, достойно отнеслись и помнили, что мы за них отдали голоса, чтобы наша вся молодежь была обеспечена работой. Это наш дом, наша родина. И чтобы у наших пенсионеров глаза светились радостью и здоровьем.

Александр Кохан, председатель участковой избирательной комиссии № 478 Старовиленского избирательного округа № 105 Минска:

Мы уже отметили, что явка составила более 20% избирателей у нас на участке. Мы ожидаем, что выборы на участке состоятся и явка будет хорошей.

Итак, по последней информации Центризбиркома, на 110 депутатских мест претендуют 485 кандидатов. Чтобы получить бюллетень, достаточно предъявить паспорт или водительское удостоверение. Военнослужащим срочной службы бюллетень выдадут по военному билету, госслужащим – по служебному удостоверению. Также в качестве документа можно использовать пенсионное и студенческий билет при наличии в них фотографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.