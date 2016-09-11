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Парламентские выборы: проголосовали граждане Беларуси, находящиеся во Франции

11 сентября 2016 10:11
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Новости Беларуси. Активно голосуют наши соотечественники и за рубежом. Так, на избирательный участок в белорусском Посольстве в Париже кроме постоянно проживающих во Франции белорусских граждан отдать свой голос приходят и те, кто в этот день в городе над Сеной в служебной командировке или на отдыхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом работа участков на территории Франции организована в полном соответствии с белорусским избирательным законодательством.

Избиратели во Франции:
Мы находимся в Париже и мы не могли пропустить такое событие, как парламентские выборы в Беларуси. Поэтому мы пришли в посольство Беларуси, чтобы проголосовать.

Очень здорово, что у всех граждан нашей страны, где бы они ни находились, в каком бы уголке мира ни были, есть возможность прийти, проголосовать и таким образом поучаствовать в жизни своей страны.

Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека. И я очень рада принимать участие в таком важном событии нашей страны.

# Выборы-2019

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