Парламентские выборы-2008 были беспрецедентно прозрачными

Количество международных наблюдателей почти в два раза превысило показатель четырехлетней давности. 929 зарубежных экспертов проводили мониторинг избирательной кампании. Правда, исторический максимум так и не был достигнут. На выборах Президента в 2006 году работали более 1200 международных наблюдателей. Хотя о максимальной открытости нынешней компании говорит хотя бы то, что в среднем на один избирательный округ Беларуси приходилось более 200 наблюдателей или по 84 человека на каждого из кандидатов в депутаты. Международные эксперты посетили около 2 тысяч избирательных участков.



Разумеется, этого вполне достаточно, чтобы выработать объективное мнение об итогах парламентских выборов в Беларуси. Они прошли в полном соответствии с национальным законодательством, а также общепризнанными международными нормами проведения выборов. Такое мнение высказывают и наблюдатели и эксперты.



Итоги парламентских выборов комментируют сегодня во всем мире, констатируя высокий организованный уровень и беспрецедентно открытые условия проведения избирательной кампании.



Так, официальный представитель Государственного департамента США Шон Маккормак обращает внимание на "наличие улучшений" в проведении парламентских выборов в Беларуси. США намерены поддерживать диалог с Правительством и народом Беларуси в целях улучшения отношений между Соединенными Штатами и Беларусью.



Примерно такого же тона в своих комментариях придерживается Бенито Фереро-Вальднер, еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства. Ссылаясь на предварительные заключения наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, она отмечает позитивные индикаторы. В этой связи госпожа Фереро-Вальднер заявляет, что сейчас для ЕС важно подумать о том, как лучше взаимодействовать с Беларусью, ее Правительством и народом.



О том, что парламентские выборы в Беларуси прошли успешно заявил сегодня и министр национальной обороны Вьетнама Фунг Куанг Тхань. Его сегодня принимал Президент. Сегодня две страны активно сотрудничают в рамках Движения неприсоединения. Здесь позиции Беларуси и Вьетнама весомы. Кроме того, заявил Александр Лукашенко, наши государства выступают за формирование справедливого миропорядка, многообразие путей прогрессивного развития и против применения силы в решении спорных вопросов.



Президент подчеркнул, что Вьетнам относится к числу стран, с которыми у Беларуси нет закрытых тем. Министр, в свою очередь, отметил, что вьетнамский народ высоко ценит отношение белорусского народа к его стране.