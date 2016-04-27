Парламентская кампания-2016: даты, документы, рекомендации экспертов обсуждали на совещании у Президента Беларуси

Новости Беларуси. 11 сентября – оптимальный день проведения парламентских выборов в Беларуси. 27 апреля эта дата согласована с Президентом во время совещания по вопросам совершенствования избирательного законодательства.

Этой осенью истекает четырехлетний срок полномочий нынешнего созыва Национального собрания Беларуси. Согласно Конституции, в составе нижней палаты – 110 депутатов: соответственно, выборы пройдут по 110 избирательным округам. Причем эта процедура ограничится одним туром, а победителей определит принцип относительного большинства. Как отметил глава государства, предстоящая избирательная кампания должна пройти в демократичной и спокойной атмосфере.

По закону выборы нового Парламента назначаются не позднее, чем за 30 дней до истечения полномочий старого. Перед началом избирательной кампании определяют наиболее подходящую дату. Предложение ЦИК – провести выборы Палаты представителей 11 сентября и дать старт избирательной кампании 7 июня. Президент в этот день должен подписать соответствующий документ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы достигнем на этом совещании консенсуса, как принято говорить, соответствующие указы мной будут подписаны. Народное волеизъявление по сложившейся практике должно пройти в абсолютно демократичной и спокойной атмосфере и, самое главное, на высочайшем организационном уровне, как это у нас всегда бывало. Особое внимание нам надо обратить на формирование избирательных комиссий, в состав которых должны войти достойные представители трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. По традиции в страну приедут и международные наблюдатели. Ограничивать их количество нам не следует. Приглашения нашим зарубежным партнерам нужно направить после того, как мы назначим выборы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выборы должны состояться самый поздник срок – 11 сентября. И избирательная кампания в связи с этим должна начаться не позднее 10 июня. С учетом того, что это пятница, мы будем просить вас, Александр Григорьевич, подписать указ о назначении выборов во вторник, 7 июня. По понедельникам мы, славяне, как правило, не начинаем серьезные дела. Именно во вторник. С 7 июня эти три дня, которые останутся, позволят предоставить небольшой резерв времени исполкомам, нашим политическим партиям и общественным объединениям для выдвижения представителей в составы окружных и территориальных избирательных комиссий и начать избирательную кампанию в спокойном режиме.

В мае ЦИК утвердит методические рекомендации, на основе которых будут работать участковые, территориальные и окружные избиркомы. Чтобы к началу кампании кандидаты обладали всеми документами, которые будут регулировать ход выборов. В центре внимания на самом высоком уровне были и рекомендации ОБСЕ по совершенствованию избирательного процесса.

Александр Лукашенко:

Межведомственная экспертная группа, которая была создана по моему поручению, выработала ряд предложений по совершенствованию избирательного процесса, в том числе и на основе рекомендаций ОБСЕ. Отдельные, наверное, могут быть реализованы сейчас, другие – в дальнейшем, при корректировке норм Избирательного кодекса. Об этом мы также сегодня должны переговорить. Надо четко выделять те из рекомендаций международных наблюдателей, которые можно принять во внимание в первоочередном порядке, и не учитывать предложений, которые будут идти вразрез с интересами белорусского народа. Нельзя забывать, что в избирательной кампании мы обязаны руководствоваться прежде всего собственным законодательством. Ни под кого подстраиваться не надо. Наше законодательство соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в нашей стране правила и традиции проведения выборов. По крайней мере, наше законодательство не хуже, чем у других государств, где проходили соответствующие выборы, которые были признаны соответствующими международными структурами.

Лидия Ермошина:

Что же касается того, что будет применено, учтено из рекомендаций ОБСЕ в ходе данной избирательной кампании, то хотела бы обратить внимание на следующие важнейшие моменты. По сути дела, БДИПЧ ОБСЕ обращало внимание на совершенствование трех главных процедур, по их мнению. А именно, совершенствование процесса при формировании избирательных комиссий. Второе – повышение прозрачности рассмотрения избирательных сборов. Третье – повышение прозрачности при подсчете голосов избирателей. Все эти рекомендации в той или иной мере будут учтены в ходе данной избирательной кампании.

Выборы 110 депутатов Палаты представителей проводятся в один день. То есть почти одномоментно становится ясно, сформирована нижняя палата Парламента или нет. А вот выборы сенаторов в верхнюю, Совет Республики, не за один день, а в течение трех месяцев. Каждая область и столица самостоятельно определяют даты собрания депутатов, где выбирают членов Совета Республики. С предложенной датой проведения выборов Палаты представителей Президент согласился.

Лидия Ермошина:

Оптимальная дата выборов, Президент согласился, что все-таки это воскресенье, 11 сентября. Избирательная кампания должна начаться не позднее 10 июня. Однако глава государства согласился, что выборы должны быть назначены несколько раньше, поэтому мы планируем, что избирательная кампания будет начата на три дня раньше предельного срока, а именно 7 июня 2016 года.

Затем ЦИК утвердит план организационных мероприятий, бюджет выборов, границы избирательных округов и начнется избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.