Парламентская избирательная кампания в Беларуси стартует 24 июня

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил вопросы ее проведения с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной.

Главе государства представлен проект декрета о членах Центризбиркома с правом совещательного голоса. Этот документ вводит институт членов Центральной комиссии от той политической партии, которая будет участвовать в предстоящих выборах. Обсуждены также вопросы международного наблюдения за выборами.

"Глава государства подтвердил, что та сумма, которая заявлена Центральной комиссией в смете расходов и в республиканском бюджете, должна быть выделена для подготовки и проведения выборов депутатов, - отметила Лидия Ермошина. - И что средства, которые будут выделены, должны использоваться экономно. Глава государства подтвердил, что выборы должны пройти демократично и очень открыто".

