Парламентская делегация Вьетнама находится с визитом в Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Зарубежные гости сегодня встретились со своими белорусскими коллегами и обсудили вопросы законотворчества и межпарламентского взаимодействия двух стран.

Программа визита рассчитана на пять дней. За это время вьетнамские парламентарии посетят Генпрокуратуру Беларуси, Верховный Суд и центр судебных экспертиз. Также намечены встречи в ряде министерств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Недавно завершился большой официальный визит нашего премьер-министра Михаила Мясниковича в вашу страну. Мы ждём курс на интенсивное развитие отношение во всех областях: торгово-экономическом, политическом, научно-техническом, военно-техническом направлениях. И заключен целый ряд важных договоров.

Нгуен ван Хиен, председатель комиссии по юстиции Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам:

Это наш первый визит в Беларусь, я надеюсь, что наши отношения и дальше будут развиваться дружественно. После поездки вашего премьер-министра во Вьетнам, мы уверены в развитии новых торгово-экономических связей и в существенном росте товарооборота.

Вьетнам — традиционный торговый партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии. По итогам этого года товарооборот между двумя государствами достиг почти 200 миллионов долларов. Во время недавнего визита белорусской правительственной делегации в эту страну заключены контракты более чем на 200 млн. долларов. Речь идет о поставке калийных удобрений, автомобильной техники, шин и комплектующих. За пять лет страны намерены увеличить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов.