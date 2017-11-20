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Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом

20 ноября 2017 07:24
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Новости Беларуси. На протяжении двух дней запланирован ряд встреч на высоком уровне. Переговоры пройдут, в частности, с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом-1

Также гости намерены побывать на крупных предприятиях, познакомиться с работой машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и сферой IT.

Намечена также встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ. 

По итогам визита предусмотрено подписание совместного заявления между Национальным собранием Беларуси и парламентом Грузии.

# Фотофакт # Беларусь-Грузия

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