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Парламентарии Украины обсуждают кадровые вопросы

04 августа 2006 15:07
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В парламенте решают кадровые проблемы, которые накопились за время политического кризиса. Там хотят утвердить кандидатуру премьер-министра, назначить членов Конституционного суда и раздать министерские портфели.Работа началась с обсуждения кандидатур судей. Однако, по Конституции необходимо присутствие президента страны Виктора Ющенко. Но пока он в парламент не приехал. Среди присутствующих нет и представителей Блока Юлии Тимошенко. По утверждению премьера, они бойкотируют голосование - передает РИА "Новости". Кроме того, некоторые члены "Нашей Украины" считают, что Верховная рада не готова утвердить новый Кабинет министров. По словам лидера Партии промышленников и предпринимателей, которая входит в пропрезидентский блок, кадровые вопросы еще обсуждаются.

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