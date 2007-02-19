Парламентарии Судана и Беларуси укрепляют связи

20 февраля министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов и председатель Национальной ассамблеи Судана обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества.

Зарубежные гости намерены провести встречи с официальными лицами Беларуси и посетить ряд отечественных предприятий.

Суданская делегация посетила Палату Представителей Национального собрания. Данный визит поспособствует более тесному межпарламентскому сотрудничеству. Отметим, что до 2005 года контакты между двумя странами на парламентском уровне отсутствовали. В ходе переговоров стороны согласовали и сроки ответного визита белорусской делегации - лето 2007 года.

19 февраля с председателем Национальной ассамблеи Республики Судан встретился председатель Верхней Палаты белорусского парламента Геннадий Новицкий. Формируется договорно-правовая база двухсторонних отношений. Уже подписаны межправительственные Соглашения о военно-техническом и торговом сотрудничестве, протокол о сотрудничестве в области спорта. На очереди - соглашения об избежании двойного налогообложения и о сотрудничестве в области образования.

Тем временем белорусские парламентарии готовятся к предстоящей весенней сессии. 20 февраля депутаты рассмотрят ряд законопроектов, которые будут включены в проект повестки дня шестой сессии Палаты представителей. Обсудят изменения и дополнения в некоторые законы по вопросам образования; по международным делам и связям с СНГ, а также проект Кодекса о земле.



