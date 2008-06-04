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Парламентарии на этой сессии рассмотрят проект закона "Об использовании атомной энергии"

04 июня 2008 14:24
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В истории белорусского парламентаризма – это будет первый закон такого рода. В нем будут прописаны вопросы, касающиеся обращения с ядерными материалами, в том числе отработанными, требования по эксплуатации ядерных установок.

Напомним, в январе этого года правительство приняло решение о строительстве в республике атомной электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт. Первый блок будет введен в эксплуатацию в 2016 году.

Подготовкой персонала для эксплуатации будущей белорусской АЭС будут заниматься четыре ВУЗа. На пуск же первого блока привлекут специалистов, имеющих практический опыт работы на атомных электростанциях. Пока же в качестве наиболее подходящего места для строительства называют Кукшиновскую площадку, расположенная на границе Могилевской и Витебской областей.

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