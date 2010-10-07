Парламентарии Беларуси призывают своих российских коллег сделать все возможное для возврата диалога между странами в конструктивное русло

А для скорейшего разрешения проблемных моментов белорусские депутаты и сенаторы предложили в ближайшие дни собраться на внеочередном заседании Союзного Парламента.
Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы посчитали необходимым и нам высказаться по этому же актуальному для наших стран вопросу. И как вы видите, можно сказать на 75% у нас позиции совпадают, нашего Парламента и Госдумы Российской Федерации. И там, и здесь убеждены в необходимости дальнейшего построения нашего Союзного государства, укреплении дружеских отношений.
Михаил Орда, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству:
У нас есть такое Парламентское собрание Беларуси и России, которое собственно является площадкой парламентской, на которой мы можем эти вопросы обсудить.
Парламентарии в Овальном зале заседали сегодня дважды. Взятый ими перерыв на несколько часов потребовался для уточнения текста Заявления. Тем не менее, там подчеркнули, что ни в коем случае не драматизируют ситуацию в белорусско-российских отношениях. На данном этапе нельзя допускать разногласий и недоразумений между народами, что, безусловно, понимают обе стороны.
Валентина Леоненко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:
Очень важно сейчас не втягиваться в очередной раунд вот этого противоборства и противостояния. Всем надо сейчас остановиться, а средствам массовой информации — замолчать.
Марина Ремша, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре:
Я уверена, что высказывания отдельных политиков не должны сказаться на наших взаимоотношениях, нашем сотрудничестве, нашей деятельности.