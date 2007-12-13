Парламент Украины возобновил работу

После многочасовых консультаций лидеров фракций Депутаты от Партии регионов разблокировали трибуну и президиум Верховной Рады и спикер открыл пленарное заседание. Арсений Яценюк сообщил, что Согласительный совет согласовал повестку дня. Первое, что будет вынесено на обсуждение - вопрос функционирования электронной системы голосования, затем депутаты обсудят проект постановления о количестве комитетов Рады.

Состоится ли сегодня голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьера - пока не ясно, по крайней мере, в повестке дня этот вопрос не значится.