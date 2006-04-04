Парламент Украины отменил неприкосновенность депутатов местных советов

Соответствующий закон вносит изменения в положения Закона "О статусе депутатов местных советов", которыми установлена депутатская неприкосновенность для депутатов местных советов.В частности, предусмотрено устранить необходимость предварительного рассмотрения местным советом вопроса о привлечении своих депутатов к уголовной ответственности, их аресте или о наложении административного взыскания. Наряду с этим, законом устанавливается новый порядок возбуждения уголовного дела и применения меры пресечения в отношении депутата местного совета. Так, уголовное дело в отношении депутата местного совета может возбудить в пределах своих полномочий Генеральный прокурор Украины, заместитель Генпрокурора, прокурор Автономной Республики Крым, области, городов Киева или Севастополя. Мера пресечения в отношении депутата местного совета в виде подписки о невыезде или взятия под стражу может применяться исключительно судом, сообщает пресс-служба украинского парламента. К данному закону не распространяются на депутатов Верховной Рады, неприкосновенность которых гарантирована Конституцией Украины.