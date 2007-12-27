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Парламент Сербии провозгласил нейтралитет страны

27 декабря 2007 09:02
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Принятый депутатами документ определил жесткую позицию сербских властей по поводу статуса Косово. Главный смысл резолюции - ни при каких условиях не допустить независимости края и защищать интересы своих граждан любыми доступными способами. Президент объявил два приоритета в политике - сохранение целостности страны и вступление в ЕС. При этом сербский лидер подверг критике правительства европейских стран, которые готовы признать независимость Косова.

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