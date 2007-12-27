Парламент Сербии провозгласил нейтралитет страны

Принятый депутатами документ определил жесткую позицию сербских властей по поводу статуса Косово. Главный смысл резолюции - ни при каких условиях не допустить независимости края и защищать интересы своих граждан любыми доступными способами. Президент объявил два приоритета в политике - сохранение целостности страны и вступление в ЕС. При этом сербский лидер подверг критике правительства европейских стран, которые готовы признать независимость Косова.