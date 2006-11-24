Парламент России ратифицировал договор с Беларусью о соцобеспечении

24 ноября законопроект принят Советом Федерации. В российском бюджете-2007 на реализацию данного договора предусмотрено свыше 71 миллиона рублей. Кроме того, из средств обязательного пенсионного страхования российская сторона выделяет 10 млн. 620 тысяч рублей. Напомним, что договор между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан 24 января нынешнего года. Договор вступит в силу после того, как законы о его ратификации подпишут президенты двух стран и состоится обмен ратификационными грамотами.