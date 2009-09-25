Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Парламент Молдовы вынес вотум доверия правительству, сформированному лидером Либерально-демократической партии Владимиром Филатом, и утвердил его в должности премьер-министра страны.

Парламентское большинство от правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию» утвердило поименный состав и программу деятельности нового правительства, получившую название «Европейская интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние». Программа основана на пяти приоритетах: европейской интеграции, реинтеграции страны, верховенстве закона, преодолении экономического и финансового кризиса и обеспечении общего экономического роста, децентрализации власти и обеспечении местной автономии.

В состав коалиционного правительства, согласно оговоренному алгоритму, вошли шесть представителей Либерально-демократической партии Молдовы (включая премьера), пять - Либеральной, по четыре - от Демократической партии и Альянса «Наша Молдова». У премьера будут четыре заместителя. Пост вице-премьера получила каждая из четырех партий, входящих в «Альянс за европейскую интеграцию». В сформированном правительстве учреждена новая должность государственного министра.

По словам премьер-министра, приоритетными задачами для нового Кабинета министров Молдовы станут борьба с экономическим кризисом, охватившим все отрасли, а также решение социальных проблем, в частности, своевременная выплата зарплат, пенсий, стипендий и пособий. Новое правительство намерено провести переговоры с Международным валютным фондом о подписании новой программы финансирования, при этом предполагается получить внешние кредиты на $300-500 млн.

Владимир Филат назвал драматической ситуацию во всех отраслях экономики Молдовы, отметив, что Кабмину предстоит улучшить положение дел для обеспечения здорового, устойчивого экономического роста. По его словам, будет разработан конкретный план действий как для правительства в целом, так и для каждой отрасли, каждого ведомства по отдельности. Поскольку новое правительство коалиционное, в нем будет взаимный контроль, что станет гарантией от злоупотреблений властью, коррупции, узурпации власти, сообщает БЕЛТА.