Парламент Израиля утвердил Биньямина Нетаньяху премьер-министром страны

Кнессет одобрил состав нового правительства. В правящую коалицию вместе с возглавляемой им правой партией «Ликуд» вошли Партия труда, «Наш дом – Израиль» и «Шас». Нынешнее правительство – самое большое в истории государства – в него вошли 30 министров и 7 их заместителей. В прежнем кабинете было всего 18 министерств. В ближайшие часы Нетаньяху официально примет полномочия премьер-министра от своего предшественника Эхуда Ольмерта.