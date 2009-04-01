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Парламент Израиля утвердил Биньямина Нетаньяху премьер-министром страны

01 апреля 2009 08:17
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Кнессет одобрил состав нового правительства. В правящую коалицию вместе с возглавляемой им правой партией «Ликуд» вошли Партия труда, «Наш дом – Израиль» и «Шас». Нынешнее правительство – самое большое в истории государства – в него вошли 30 министров и 7 их заместителей. В прежнем кабинете было всего 18 министерств. В ближайшие часы Нетаньяху официально примет полномочия премьер-министра от своего предшественника Эхуда Ольмерта.

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