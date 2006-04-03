Парламент Беларуси считает нецелесообразной дальнейшую деятельность Гаагского трибунала

Парламент Беларуси принял заявление в связи со смертью бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича.

Текст заявления озвучил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ Вадим Попов. Последние 5 лет своей жизни Слободан Милошевич провел в заключении в центре содержания заключенных Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991года (МТБЮ).

По официальному врачебному заключению он умер в результате инфаркта миокарда. В заявлении отмечено, что международная общественность неоднократно указывало МТБЮ на то, что Слободан Милошевич нуждался в специализированном кардиологическом лечении. Жизнь и здоровье этого человека полностью находились в руках судей и врачей Гаагского трибунала. Однако ему было отказано в просьбе выехать на лечение в Российскую Федерацию. Этот отказ нельзя расценить "иначе, как негуманный и жестокий акт, приведший к трагическому финалу", - говориться в заявлении.

Смерть бывшего руководителя Югославии вызвала широкий общественный резонанс во всем мире, всколыхнула обстановку в Сербии. В принятом документе подчеркивается, что Слободан Милошевич не единственная жертва Гаагского трибунала. Очевидно, что эта организация не в состоянии обеспечить сохранность жизни людей, находящихся под ее судом. Очевидно также и то, что МТБЮ является органом политизированным, для которого характерны двойные стандарты в деятельности. Трибунал действует в интересах тех, кто проводил операцию на Балканах. Цели его существования известны - оправдать действия НАТО в этом регионе. Будучи главой суверенного государства, Слободан Милошевич имел право и был обязан защищать целостность своей страны и отстаивать ее безопасность.

Белорусские парламентарии считают, что обстоятельства смерти Слободана Милошевича нуждаются в объективном международном расследовании. Они требуют привлечь к ответственности судей МТБЮ, отказавшим Слободану Милошевичу в лечении. В связи со смертью бывшего президента Югославии Национальное собрание Беларуси считает "нецелесообразной дальнейшую деятельность МТБЮ для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения, и требует передачи всех находящихся в нем подсудимых судебным властям их государств", сообщает БелТА.