Папа Римский и Патриарх могут встретиться в Беларуси(ФОТО)

Завершился государственный визит белорусской делегации во главе с Президентом Беларуси в государства Италия и Ватикан.

Сегодня утром глава белорусского государства встретился с Князем и Великим Магистром Суверенного Мальтийского Ордена фра Мэтью Фестингом. Торжественную церемонию не нарушил даже внезапно начавшийся ливень. К слову, дождь сопровождал делегацию из Беларуси всю поездку.

Официальная часть началась сразу после церемонии приветствия. На ней были подписаны два документа – соглашение о почтовых отправлениях и меморандум о гуманитарной помощи.

Кстати, именно в этом направлении у Беларуси и Суверенного Мальтийского Ордена отношения развиваются наиболее плодотворно, это отметил и Александр Лукашенко уже в начале своей речи.

– Через два дня, 30 апреля, исполняется 13 лет со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Мальтийским Орденом, который весь этот период вёл активную благотворительную деятельность в нашей стране, – отметил Президент Беларуси. – Я выражаю Вам от имени белорусского народа сердечную благодарность за многократную гуманитарную миссию.

Именно это направление в своём ответном слове отметил и Мэтью Фестинг. Он также упомянул, что Беларусь сегодня занимает особое положение на международной арене, и особенно приятно высказался о том, что в Беларуси существует межконфессиональный мир.

– На международной арене Беларусь придерживается многополярности и сбалансированной политики. Беларусь открыта для Евросоюза и Мальтийский Орден поддерживает эту политику, – сказал Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена фра Мэтью ФЕСТИНГ. – Беларусь имеет все атрибуты и отвечает всем стандартам европейской страны.

Переговоры закончились чуть позже, за официальным завтраком. Известно, что к нему присоединился и Госсекретарь Его Святейшества Папы Бенедикта XVI Кардинал Тарчизио Бертоне. Как затем рассказал Президент, речь шла об актуальных проблемах стоящих сегодня, как перед Беларусью, так и перед Мальтийским Орденом.

– Что касается Великого Мальтийского Ордена и его участия во взаимоотношениях белорусской православной церкви и белорусской католической церкви, позиция весьма позитивна, мы её очень высоко оцениваем, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО. – Мы обсуждали совместные программы между Орденом и Беларусью – это программы гуманитарного плана. Я должен был поблагодарить руководство Ордена за ту поддержку, которую она оказывает нам по преодолению Чернобыльской катастрофы. Мы договорились, что выработаем ещё ряд направлений сотрудничества, начиная от гуманитарного, вплоть до инвестиций, бизнеса, к слову, в чём только заинтересован Орден. Я поблагодарил руководителя Ордена за ту поддержку, которую они нам оказывают на международной арене.

Визит Президента Беларуси в Государство Ватикан и Итальянскую Республику имел очень большой общественный резонанс.

Уже сегодня утром вся итальянская пресса пестрела заголовками о состоявшейся накануне встречи главы белорусского государства и Премьер-министра Италии. Рабочий ужин прошёл за закрытыми дверями, но этому есть причина. Дело в том, что темы, которые поднимали Сильвио Берлускони и Александр Лукашенко проходили в формате тет-а-тет. Стороны говорили об актуальных проблемах, в том числе разговор заходил и на личные темы, а в этом случае у итальянцев не принято приглашать прессу. Стоит отметить, что вместо запланированного полуторачасового разговора, беседа продлилась более трёх часов. Известно, что беседа прошла успешно, и осенью этого года возможен ответный визит Сильвио Берлускони в Беларусь.

Итоги визита прокомментировал министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов.

– Состоялась встреча с руководством Итальянской Республики. Встреча с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, на которой были обсуждены очень многие вопросы, – рассказал журналистам Сергей МАРТЫНОВ. – Было обсуждение вопросов связанных с кризисной ситуацией в мировой экономике, с тем, насколько подвержены этому кризисному явлению экономика Италии и экономика Беларуси. Между главой итальянского правительства и белорусским Президентом состоялось обсуждение того, как следует реагировать на этот кризис. Важным и интересным моментом встречи было обсуждение с обеих сторон того, насколько важна ответственная роль правительств в реагировании не только на кризис, но в поддержании правильной экономической среды в государстве, правильной социальной среды. Здесь точки зрения Сильвио Берлускони и Александра Лукашенко были очень близки.

Перед вылетом, Президент Беларуси поделился собственными впечатлениями от поездки. Главу государства со всех сторон окружили и итальянские и белорусские журналисты. Все интересовал один вопрос – итоги визита.

– Я не склонен считать этот визит каким-то прорывом, в каком-то направлении. В данном случае мы не мыслим какими-то военными категориями. Мы осуществляем то, что запланировали давно, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО. – Еще прежний Папа Римский меня дважды приглашал приехать в Ватикан. Но я с великим сожалением вспоминаю сегодня те дни, и тот час, который я упустил. Я должен давно был посетить Ватикан и встретиться с Папой Римским. Поэтому очередное приглашение, наша договорённость, и мы встретились с этим удивительно замечательным человеком.

Папа удивительно замечательный человек и большая умница, образованнейший человек. Мне очень приятно было с ним беседовать. 50 минут мы с ним беседовали, время пролетело мгновенно, я даже не заметил, что мы столь длительное время были у него в библиотеке. И это очень добрый человек, порядочный. Мы обсуждали многие проблемы, обсудили те вопросы, которые были намечены заранее, но много говорили о взаимоотношении религии. Я ему сказал, что в последние дни я прочитал значительно больше, чем за всю свою жизнь трудов по теологии, и все его лекции, которые он прочитал в последние годы. В том числе лекции, которые наделали много шума. Вы помните его взаимоотношения с мусульманским миром. Я, правда, там ничего такого не обнаружил, из-за чего можно было бы журналистам поднимать шум, я об этом Папе сказал.

Мы обсуждали взаимоотношения нашей православной церкви с католической церковью. Я рассказал о встрече с Патриархом. Патриарх мне очень много тогда рассказывал о нём. Папа сказал, что это очень хороший его друг, у них сложились очень хорошие отношения. И я тогда сказал, что есть очень уникальный шанс сблизить позиции, хотелось бы, чтобы Папа римский и Патриарх могли встречаться, обсуждать общие проблемы. Я ему озвучил идею, которая давно у нас уже созрела, если такая встреча состоится, пусть она состоится в Беларуси, потому что Беларусь не только географический центр Европы, но и страна, где соприкасаются две эти религии – православная и католическая вера. Я видел его заинтересованность, он знает об этой идее, и дословно он сказал: «Господь, возможно, откроет эту дверь, и мы в скором времени встретимся».

Напоследок Александр Лукашенко пригласил всю пишущую и снимающую прессу к нам в Беларусь, для того, чтобы в будущем свои оценки они делали основываясь исключительно на собственных впечатлениях.