В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоятся выборы нового генерального секретаря.

Победитель известен заранее, поскольку представителю Южной Кореи Пан Ги Муну нет альтернативы - все остальные кандидаты после практически единогласного голосования в Совете Безопасности ООН отказались от борьбы. Надо отметить, что выборы будут происходить на фоне проведения Северной Кореей ядерных испытаний

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Несмотря на международные предостережения, 9 октября Северная Корея произвела подземное ядерное испытание, мощность которого в тротиловом эквиваленте составила от 400 до 800 тонн. США, Япония, Южная Корея и Великобритания назвали испытания <провокационным актом>, пригрозив Пхеньяну <самым жестким ответом>, в том числе санкциями ООН. Россия и Китай, осудив испытания в Северной Корее, в то же время призвали КНДР немедленно сесть за стол шестисторонних переговоров.

По последним данным Северная Корея, возможно, готовится провести еще одно ядерное испытание. Признаки подготовки к осуществлению повторного ядерного взрыва зафиксировала южнокорейская Национальная разведывательная служба.