Палатки на майдане установлены крепко

После короткого затишья, вызванного Пасхальными праздниками, на Украине возобновляется противостояние между сторонниками и противниками президентского указа о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.Партийные активисты и лидеры общественных организаций планируют продолжить митинги на киевских площадях, а главным участникам этой политической драмы придется дожидаться решения Конституционного суда, который на этой неделе намерен приступить к определению законности указа Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады.