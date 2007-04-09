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Палатки на майдане установлены крепко

09 апреля 2007 09:08
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После короткого затишья, вызванного Пасхальными праздниками, на Украине возобновляется противостояние между сторонниками и противниками президентского указа о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.Партийные активисты и лидеры общественных организаций планируют продолжить митинги на киевских площадях, а главным участникам этой политической драмы придется дожидаться решения Конституционного суда, который на этой неделе намерен приступить к определению законности указа Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады.

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