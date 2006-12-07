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Палата представителей приняла Проект Таможенного кодекса

07 декабря 2006 15:33
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Документ является новым законодательным актом, разработанным на основе норм и правил международной практики. Проект состоит из 350 статей, которые объединены в 36 глав и 9 разделов. В числе новых - раздел "Таможенные процедуры", в котором определяется специальный порядок перевозки, хранения или другого использования товаров, ввезенных в Беларусь или вывозимых за ее пределы, их таможенного декларирования и помещения под таможенный режим. В проект кодекса также добавлен новый заключительный раздел, который вступит в силу с 1 июля 2007 года.

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