Палата представителей приняла Проект Таможенного кодекса

Документ является новым законодательным актом, разработанным на основе норм и правил международной практики. Проект состоит из 350 статей, которые объединены в 36 глав и 9 разделов. В числе новых - раздел "Таможенные процедуры", в котором определяется специальный порядок перевозки, хранения или другого использования товаров, ввезенных в Беларусь или вывозимых за ее пределы, их таможенного декларирования и помещения под таможенный режим. В проект кодекса также добавлен новый заключительный раздел, который вступит в силу с 1 июля 2007 года.