Палата представителей приняла проект новой редакции закона о здравоохранении

В документе уточняется структура и содержание ряда статей, однако сохранены основные направления действующего закона, отражающие приоритетность развития здравоохранения и заботы государства о здоровье собственных граждан. Законопроектом, принятым депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси, закрепляется право граждан на доступное медобслуживание, в том числе предоставление бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения. Также в законопроекте усовершенствованы нормы, регулирующие вопросы проведения экспертизы временной нетрудоспособности, военно-врачебной и медицинской судебной экспертиз.