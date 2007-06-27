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Палата представителей приняла проект новой редакции закона о здравоохранении

27 июня 2007 10:41
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В документе уточняется структура и содержание ряда статей, однако сохранены основные направления действующего закона, отражающие приоритетность развития здравоохранения и заботы государства о здоровье собственных граждан. Законопроектом, принятым депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси, закрепляется право граждан на доступное медобслуживание, в том числе предоставление бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения. Также в законопроекте усовершенствованы нормы, регулирующие вопросы проведения экспертизы временной нетрудоспособности, военно-врачебной и медицинской судебной экспертиз.

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