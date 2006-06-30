Палата представителей Национального собрания подвела итоги четвертой сессии

Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси завершила работу. Как отметил председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Коноплев, работа нынешней весенней сессии была успешной.Рассмотрено 126 вопросов, в первом чтении приняты 35 законопроектов, 65 - во втором. К сведению приняты 12 временных декретов Президента.

Особый акцент был сделан на реализацию положений, прозвучавших на третьем Всебелорусском народном собрании и в послании главы государства белорусскому народу и парламенту. Это вопросы возрождения села, развитие средних и малых городов, демографической безопасности, борьбы с коррупцией, обеспечение занятости. Принят ряд мер, направленных на укрепление социального статуса семьи, охрану материнства и детства. Внесены изменения в Кодекс о браке и семье, закон о госпособиях семьям, воспитывающим детей. Продолжалась также работа по законодательному обеспечению принципа "одного окна", развития малого и среднего бизнеса, туризма, рекламной и транспортно-экспедиционной деятельности.