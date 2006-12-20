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Палата Представителей Национального Собрания Беларуси отмечает юбилей

20 декабря 2006 14:45
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20 декабря этому событию парламентарии посвятили торжественное заседание. В мероприятии приняли участие парламентские делегации Российской Федерации, Кыргызстана, Украины, Молдовы, Армении и Казахстана. Поздравить белорусских депутатов в числе первых в Минск приехала и армянская делегация. Перед торжественным заседанием прошла встреча вице-спикеров двух стран. У законотворцев давние дружеские связи. Два года назад создана Межпарламентская комиссия. Депутаты регулярно обсуждают вопросы сотрудничества, выступают наблюдателями за проведением президентских и парламентских выборов. Прочное взаимодействие - и в экономике. Армения занимает восьмое место в объеме внешней торговли Беларуси. По сравнению с прошлым годом товарооборот между странами увеличился на 37 % и составил почти 17 млн. долларов. Основа экспорта - горнодобывающая и дорожная техника, медпрепараты, кожаные изделия и другие товары.

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