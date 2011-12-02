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Пакистанские военнослужащие получили право открывать огонь на поражение в случае новых атак НАТО

02 декабря 2011 14:59
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Новости Пакистана. Оборонительную позицию Пакистан занял после того, как в минувшую субботу авиация Северо-Атлантического альянса атаковала пакистанских пограничников, в результате чего погибли 24 человека.

Этот ошибочный авианалет стал одним из самых серьезных провалов за все годы антитеррористической операции США в соседнем Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исламабад заявил о намерении пересмотреть отношения с Вашингтоном, считая удар «преднамеренным актом агрессии», и уже полностью перекрыл транзитный коридор, через который снабжались войска НАТО в Афганистане.

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