Пакистан нуждается в поддержке международного сообщества в борьбе с терроризмом

Об этом в ходе общеполитической дискуссии в рамках 63-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари. Между тем, обращаясь к западным странам лидер исламской республики призвал не нарушать суверенитет страны. Речь идёт о рейдах американских военных с территории Афганистана в приграничные районы Пакистана. По словам Зардари, подобные операции не способствуют борьбе с терроризмом, а лишь укрепляют позиции боевиков. Накануне на границе Афганистана с Пакистаном произошла очередная перестрелка между американскими и пакистанскими военнослужащими.