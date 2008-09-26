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Пакистан нуждается в поддержке международного сообщества в борьбе с терроризмом

26 сентября 2008 07:45
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Об этом в ходе общеполитической дискуссии в рамках 63-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари. Между тем, обращаясь к западным странам лидер исламской республики призвал не нарушать суверенитет страны. Речь идёт о рейдах американских военных с территории Афганистана в приграничные районы Пакистана. По словам Зардари, подобные операции не способствуют борьбе с терроризмом, а лишь укрепляют позиции боевиков. Накануне на границе Афганистана с Пакистаном произошла очередная перестрелка между американскими и пакистанскими военнослужащими.

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