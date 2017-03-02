Пакет договоренностей и проектов из Беларуси в Грузию: завершился визит Гиоргия Маргвелашвили

Новости Беларуси. Переговоры на высшем уровне, встречи в правительстве и со студентами, взаимный интерес в сфере IT. Официальный визит президента Грузии Гиорги Маргвелашвили в Беларусь завершился.

Беспрецедентный случай: несмотря на то, что накануне лидеры провели переговоры и долго общались тет-а-тет, 2 марта диалог возобновился. Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили снова встретились во Дворце Независимости. Оба Президента уверены в необходимости более тесных отношений между странами. Взаимное общение стороны намерены наполнить как можно большим количеством проектов.

Заключительный день пребывания грузинского лидера в Беларуси начался во Дворце Независимости. Вторая встреча президентов во время одного визита – случай уникальный. В переводе с дипломатического языка такое тесное общение с высоким гостем – лучшее подтверждение дружеских отношений и серьезных намерений. Оставив в стороне протокольные формальности, президенты двух стран обсудили перспективные направления сотрудничества. В топ-списке сельское хозяйство и строительство, культура и инновационные технологии.

Грузия открыта для белорусского бизнеса и туристов, – подчеркивает Гиорги Маргвелашвили на встрече с Андреем Кобяковым.

Тем для разговоров действительно немало. Грузинские партнеры заинтересованы в нашем опыте генерального планирования городов. Готовы учиться организации движения общественного транспорта и коммунальных служб. Такие проекты мы можем разрабатывать «под ключ»: предоставить свою технику и специалистов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Уровень отношений между нашими государствами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям нашего взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество. В свою очередь приглашаем грузинский бизнес в Республику Беларусь.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Прошедший год был ростом и в аспекте торговли, и в аспекте туризма между Грузией и Беларусью. Результат углубления торговых, экономических и культурных отношений, которые мы наблюдаем. Это все идет на благо наших народов.

От проектов в этот же день перешли к конкретным договоренностям.

Фундамент межгосударственной дружбы прежде всего экономический. Здесь у наших стран явно просматривается нереализованный потенциал. Президенты договорились довести взаимные объемы торговых поставок до 200 миллионов долларов. Половина пути пройдена. Оставшиеся 50% «наверстают» уже в 2018 году.

Население Грузии – немногим больше 4,5 миллионов человек, но специалисты просчитали: лучше иметь сотню небольших рынков сбыта, чем один – размером в сотню.

Александр Швец, председатель республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Мы для них являемся таким диверсифицированным рынком сбыта, который мог бы в большей степени и в большем объеме потреблять продукцию. И нам интересно взаимодействовать с Грузией с точки зрения развития рынка Грузии, хотя он не такой большой.

Еще один ракурс сотрудничества – гуманитарный. Сегодня Грузия идет по пути развития инновационных технологий. В срочном «перевооружении» нуждается сельское хозяйство, активно строят инфраструктуру. Проблема появилась неожиданно. Оказалось, в закавказском государстве не хватает высококлассных технических специалистов. Беларусь готова поделиться опытом не только в подготовке кадров. Вероятно, в ближайшем будущем будет запущен совместный образовательный проект.

Борис Хрусталев, ректор Белорусского национального технического университета:

Интегрированное обучение. Два года обучаются молодые люди непосредственно в Грузии (или в Кутаисском национальном университете, или в Тбилисском техническом университете). Параллельно они изучают русский язык. И потом на старшие курсы они переходят на обучение к нам.

К слову, после публичной лекции от первого лица Грузии профессорский корпус Белорусского технического университета пополнился еще одним представителем. Гиоргу Маргвелашвили вручили почетный диплом.

Еще один проект со статусом «в работе» – бизнес-инкубатор для реализации смелых идей молодых ученых. В том, что проект не просто жизнеспособен, а может принести немалые дивиденды, грузинский лидер убедился на примере работы Парка высоких технологий. Грузия заинтересована в белорусском опыте в IT-сфере. Особое внимание к двум инновациям – онлайн-сервис точного земледелия и интеллектуальное видеонаблюдение на основе искусственного интеллекта.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Этот технопарк основан на инициативе правительства и с активным участием молодого поколения. Именно по этим направлениям, направлениям, где мы можем приумножать возможности наших народов и государств, мы будем работать в будущем. Это и высокие технологии, и промышленность, и туризм, и сельское хозяйство.

Официально дипломатическим отношениям между Беларусью и Грузией чуть больше двух десятков лет. Но народная дипломатия связывает народы гораздо ближе. Между странами действует безвизовый режим. И вот уже несколько лет «край вечной весны» – одно из любимых направлений наших путешественников. Белорусы входят в топ-15 туристов мира, которые чаще всего посещают Закавказье. Впрочем, такой интерес обоюдный.

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

Когда идешь по улицам Тбилиси, спрашивают, из Минска ли, потом еще вся улица аукается, что из Минска. Это очень приятно. Наверное, им тоже увидеть все наши изменения, в том числе мы стали культурным европейским городом. Все, кто приезжает первый раз, удивляется, что, вроде, знали Минск немножко другим.

Народы, которые во время Великой Отечественной войны вместе защищали одну большую родину, хорошо помнят, какой ценой досталась независимость. Операция «Багратион» стоила жизни 14 тысячам грузин. В завершение визита президент вместе с делегацией возложил цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы».

Второй день визита грузинского лидера радовал солнцем и весенними плюс 8 на термометре. В Грузии в эти дни гораздо теплее. Тем не менее никакой прохлады в отношениях между странами не ощущалось. С собой Гиорги Маргвелашвили вместе с теплом белорусской дружбы и открытости увез внушительный пакет договоренностей и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.