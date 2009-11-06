Ожидания от визита Александра Лукашенко в Украину были полностью оправданы

Завершившийся визит в Украину вызвал ожидаемый интерес как в средствах массовой информации, так и среди политической и экономической элиты Украины.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова:

Ожидания от этого визита были полностью оправданы. И немаловажными являются акценты о взаимодействии по транзиту энергоресурсов. Самое главное с геополитической точки зрения - это то, что Украина и Беларусь находят общий стратегический интерес и понимают, что тесное партнерство между двумя государствами выгодно обеим странам. Визит можно считать действительно прорывным по всему спектру вопросов, которые удалось решить. Сдвинулся с мертвой точки вопрос демаркации границ. А также вопросы снятия искусственных ограничений на товары, синхронизации таможенной и налоговой политики в отношении белорусских экономических агентов в Украине и наоборот.

Эти вопросы не решались в виду того, что не было политического диалога на уровне премьеров и президентов, - считает директор украинского Центра исследования проблем гражданского общества. Сейчас такой диалог начался, и он дал возможность разблокировать многие вопросы, которые накопились за последние пять лет.