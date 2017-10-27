Ответы на волнующие общество вопросы: совместное заседание обеих палат парламента прошло в Овальном зале

Новости Беларуси. Увеличение зарплат, перспективы строительства жилья и нововведения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Важные для Беларуси социально-экономические темы обсуждали 27 октября в Овальном зале, где собрались представители обеих палат парламента и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие встречи традиционны. Именно в дискуссиях зачастую рождаются новые варианты решения ключевых вопросов. Более двух десятков вопросов за 120 минут в адрес вице-премьера Анатолия Калинина и профильных министерств. Темы, которые сегодня обсуждались на совместном заседании двух палат парламента в Овальном зале без преувеличения касаются каждого.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Тема жизненно важная – коммунальное хозяйство, строительство, связь, транспорт, МЧС. Оно всегда актуально и очень много вопросов. Мой был призыв к депутатам: многие вопросы мы должны решать вместе. Впрочем, обо всем по порядку. Свой доклад Анатолий Калинин начал с достижений в экономической сфере. ВВП прирос, экспорт оценивается в 23 миллиарда долларов, 17 октября подписан указ о повышении пенсий. А вот зарплаты пока ниже, чем нужно. Отставание – 14 рублей, при этом задачу выйти на тысячу к концу года никто не отменял. Но главный вывод перевесил все цифры. В нынешнем году инфляция достигла исторического минимума. Вице-премьер в правительстве курирует социальное направление. Это значит в его ведении – дороги, недвижимость, транспорт. Одним словом, дела житейские. Депутаты к встрече готовились – в адрес правительства было направлено порядка полусотни вопросов. Но самые острые парламентарии приберегли для личного общения.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Народного собрания Республики Беларусь:

Мне и моим коллегам поступает много коллективных обращений по поводу того, что при проведении капитальных ремонтов не проводится тепловая модернизация. И у части населения нет средств, чтобы делать это самостоятельно. Очевидно, что затраты граждан на утепление с учетом низких тарифов на отопление просто не окупятся. Казалось бы, вопрос вовсе не глобальный. Но дьявол, как водится – в деталях. С 2015 года в графе «Капитальный ремонт» пункт «Тепловая модернизация» не значится. Это значит, утеплять квартиры жильцы могут за свой счет. Кооперативному дому 30 лет. Долгие годы жители замерзали, в квартирах было д минус 16. В прошлом году два подъезда утеплили. Половину покрыли отчисления на капремонт, вторую пришлось оплачивать жильцам. Это более 500 рублей.

Андрей Сырица, главный энергетик ЖРЭУ Бреста:

Эффект ощутимый. Стандартная квартира 50 квадратных метров – эффект в месяц от 2 до 4 рублей экономии. Уже со следующего года обогревать здания будут за счет специального инвестиционного фонда. Он сложится из бюджетных средств, отчислений жильцов и денег, вырученных от продажи недвижимости. Анатолий Калинин:

Хочу однозначно сказать: мы принимаем решение, уже со следующего года в капитальном ремонте будет включена и модернизация, чтобы не возвращаться к этому, когда мы выйдем на комплексную модернизацию всего жилого фонда. Беларусь продолжает не просто модернизировать жилищный фонд, активно строить. Тенденция сохраниться и в следующем году. В эксплуатацию введут три с половиной миллиона квадратных метров жилья. А до конца этого года новоселье отметят 50 тысяч семей. Но построить собственное жилье – только первый шаг. Вопрос его оплаты, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних дней. Анатолий Калинин:

Что касается тарифной политики, глава государства четко обозначил поставленную задачу – рост произойдет не более 10 белорусских рублей. Я уверен, что мы сможем создать более системные меры государственной поддержки в первую очередь для тех категорий граждан, которые в ней наиболее нуждаются. Еще один повод для серьезного разговора – дороги. Если трассы выглядят на десятку, то вот шоссе местного значения не вписываются в гладкий дорожный имидж Беларуси. Эту проблему в начале октября обсуждали на республиканском семинаре с участием Президента. Тогда на экспериментальном полигоне Александр Лукашенко оценил современные технологии ремонта дорожного полотна и поручил выровнять сеть местных дорог с республиканскими.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Было поручение разработать программу оснащения и модернизации парка техники предприятий, которые обслуживают местные дороги. И такая программа в ближайшее время будет принята. Достойным дорогам – достойное обрамление. Общественный транспорт – залог комфортной жизни в городе. К Европейским играм столичный автопарк пополнится новыми машинами.

Леонтий Папенок, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Предусматривается закупка 300 автобусов. По троллейбусам проблемы нет. В четыре раза увеличится парк электробусов. Сейчас их в Минске 20, уже в следующем году будет 80. Для участников Евроигр планируется закупить 140 туристических автобусов. Машины отечественного производства последней модели.