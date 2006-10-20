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Ответственность за преступления, связанная с коррупцией, возрастет

20 октября 2006 11:13
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Прокуратура Беларуси готовит проект Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007 -2010 годы.

Цель документа - усиление  мер по профилактике и борьбе с этими проявлениями. Напомним, что  28 января 2007 года вступает  в силу  новый  закон  "О борьбе с коррупцией", в котором  ужесточена ответственность за  преступления данной направленности.  Кроме того, в парламент направлен проект закона о дополнениях и изменениях в Уголовный  и Уголовно-процессуальный кодексы.

Сотрудниками МВД Республики Беларусь за девять месяцев текущего года выявлено более двух тысяч  коррупционных преступлений. К ответственности было привлечено около 300 должностных лиц, 82 из которых - руководители предприятий и организаций. Наиболее подвержены коррупции те отрасли экономики, государственные и общественные институты, где сосредоточен серьезный финансовый потенциал и имеется реальная возможность для получения прибыли организованными преступными структурами.

Тем временем белорусских  пограничников будут премировать за отказ от взятки.  Соответствующее решение о финансовом вознаграждении военнослужащих приняло руководство Госкомитета погранвойск.  За   каждый   отказ  от   взятки   предусмотрено поощрение до 300 тысяч белорусских рублей. Кроме  этого,  для   выявления неслужебных контактов военнослужащих в  пунктах пропуска  осуществляется скрытое наблюдение  с  применением  видео-  и  фототехники.

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