Ответственность за преступления, связанная с коррупцией, возрастет

Прокуратура Беларуси готовит проект Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007 -2010 годы.

Цель документа - усиление мер по профилактике и борьбе с этими проявлениями. Напомним, что 28 января 2007 года вступает в силу новый закон "О борьбе с коррупцией", в котором ужесточена ответственность за преступления данной направленности. Кроме того, в парламент направлен проект закона о дополнениях и изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Сотрудниками МВД Республики Беларусь за девять месяцев текущего года выявлено более двух тысяч коррупционных преступлений. К ответственности было привлечено около 300 должностных лиц, 82 из которых - руководители предприятий и организаций. Наиболее подвержены коррупции те отрасли экономики, государственные и общественные институты, где сосредоточен серьезный финансовый потенциал и имеется реальная возможность для получения прибыли организованными преступными структурами.

Тем временем белорусских пограничников будут премировать за отказ от взятки. Соответствующее решение о финансовом вознаграждении военнослужащих приняло руководство Госкомитета погранвойск. За каждый отказ от взятки предусмотрено поощрение до 300 тысяч белорусских рублей. Кроме этого, для выявления неслужебных контактов военнослужащих в пунктах пропуска осуществляется скрытое наблюдение с применением видео- и фототехники.

