Ответ перед парламентариями держит Кабинет министров

В Овальном зале Дома правительства проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Отчет правительства - традиция ежемесячная. Раньше в таком формате общались примерно раз в полгода. Вопросы будут касаться как общереспубликанских проблем, так и отдельных избирательных округов. В основном это темы, наиболее волнующие белорусов. Полученные ответы народные избранники озвучат на встречах со своими избирателями.