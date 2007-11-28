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Ответ перед парламентариями держит Кабинет министров

28 ноября 2007 08:36
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В Овальном зале Дома правительства проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Отчет правительства - традиция ежемесячная. Раньше в таком формате общались примерно раз в полгода. Вопросы будут касаться как общереспубликанских проблем, так и отдельных избирательных округов. В основном это темы, наиболее волнующие белорусов. Полученные ответы народные избранники озвучат на встречах со своими избирателями.

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