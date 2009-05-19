Отставка Балоги в силе

Виктор Ющенко принял отставку Виктора Балоги с должности главы Секретариата Президента.

«Относительно заявления Виктора Ивановича, хочу отметить, что я ее принял и считаю, что здесь нужно пойти навстречу. Опять же — я не вижу здесь трагедию. Есть перезарядка власти, которая назрела», — сказал В.Ющенко.

По сообщениям информагентств, вопрос о том, кто будет заниматься предвыборной кампанией Виктора Ющенко, еще не решен. «Этот вопрос до сих пор не обсужден с Виктором Балогой. Я думаю, что он самодостаточный человек и будет заниматься тем, что ему по душе. Или же он будет помогать в организации избирательной кампании — здесь двери открыты. Если же он будет заниматься другой деятельностью — это его право. У нас по этому поводу еще не было разговора», — заявил президент Украины.