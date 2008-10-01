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Отсчет полномочий Палаты представителей четвертого созыва начнется с открытия первой сессии 27 октября

01 октября 2008 11:23
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Сейчас нижняя палата третьего созыва продолжает свою работу и 2 октября она соберется на девятую сессию. Запланировано рассмотреть около 40 законопроектов. Первым в повестке дня значится проект бюджета на будущий год. После выборов первые сессии обеих палат парламента созываются Центризбиркомом. Первый вопрос, который будет решаться, - это признание полномочий избранных депутатов. К слову, в новом составе Палаты представителей место есть и обновлению и преемственности: 30 депутатов избирались повторно, а для пятерых - это уже 3-й созыв.

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