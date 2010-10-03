«Отрешение» Лужкова от власти: комментарии российских телеканалов и авторитетных мировых СМИ

Громкое увольнение недели, которое бурно обсуждает вся российская пресса, — 30 сентября для Москвы и москвичей закончилась эпоха Юрия Лужкова. Градоначальник с 18-летним стажем, говоря языком Указа Президента Медведева, «отрешен от должности из-за утраты доверия». На следующий день, уже автоматически, ушла в отставку и вся верхушка московской власти, а это 250 чиновников категории «А».

Впрочем, большой неожиданностью это не стало. Ведь федеральные каналы задолго до этого начали обильно удобрять почву под громкое увольнение.

Российские СМИ отпечатывают фото, на которых из городской мэрии выносят чемоданами вещи Лужкова. С сайта Правительства Москвы исчезает биография политического долгожителя, последнего из мастодонтов— корифея с 18-летним стажем знаменитого Юрия Михайловича. Столичное руководство в полном составе отправлено в отставку. Уволены около 250 столичных чиновников категории «А»: все замы мэра, префекты административных округов, 123 главы районных управ и так далее. Со вторника словосочетание мэр Москвы Юрий Лужков, к которому за два десятилетия все привыкли как к синонимам, ушло в небытие.

Несколько недель подряд в эфирах центральных российских телеканалов транслировались фильмы о мэровских просчетах Лужкова и бизнес-подсчетах его супруги.

Фрагмент программы «ЧП. Дело в кепке» (НТВ):



У нее есть бизнес в других городах и странах, но только в Москве он приносит столь умопомрачительный доход.

В укор Лужкову ставились его отпуск во время столичного смога, дорога через Химкинский лес, выделение из бюджета немалой суммы на поддержку собственных пчел.

Фрагмент программы «ЧП. Дело в кепке» (НТВ):



В калужском хозяйстве «Медынь» был большой праздник: отмечали Медовый Спас. Главный пчеловод был на месте.

После телевизионных премьер в кулуарах стали ходить разговоры о необъявленной отставке Лужкова. Сам Юрий Михайлович в одном из своих интервью слухи напрочь опроверг.

Фрагмент программы «Неделя» (РенТВ) от 18.09.2010:

Кореспондент:



Если, допустим, вас Президент или премьер-министр, или оба представителя правящего тандема предложат вам добровольно уйти в отставку, вы послушаетесь?

Юрий Лужков:



Если б такой вопрос возник, я спросил бы: «Какие на этот счет имеются РЕАЛЬНЫЕ основания?»

29 сентября Дмитрий Медведев озвучивает основания, по которым Лужков больше не может ни секунды задерживаться на своем посту. Президент впервые использует формулировку «отрешить в связи с утратой доверия».

Фрагмент программы «Вести» (Россия):

Речь идет не об отстранении, а об отрешении. Потому что отрешение— это увольнение. И не достаточно редкое, а в первый раз.

«Почему Лужков утратил доверие Президента и за что появилась необходимость увольнять мэра именно сейчас?» — этим вопросом задались многие. Владимир Путин объяснил по-простому — как-то не сложилось…

Фрагмент программы «Сегодня» (НТВ):



Отношения у мэра Москвы с Президентом не сложились.

Заочный конфликт Лужкова и Медведева можно найти в прессе за сентябрь. В своей статье для «Российской газеты» «о химкинской эпопее» московский мэр написал, что в обществе царит тяжелая атмосфера. А Президент позже посоветовал всем госчиновникам «либо участвовать в улучшении общественных институтов, либо переходить в оппозицию». Обмен любезностями хоть и на поверхности, но смысл имеет знаковый. Так как после слов незамедлительно последовал поступок — указ об отрешении. Реакция в СМИ на отставку Лужкова была одна — событие громкое и обсуждаемое. Особенно много обсуждали современные методы в России увольнения чиновников высшей властью.

Financial Times:

Увольнение мэра Москвы Юрия Лужкова стало результатом его конфликта с российским президентом Дмитрием Медведевым. Однако в последнее время он стал для Кремля бельмом на глазу. Последней каплей стала его статья, в которой он критиковал президента, остановившего работы по строительству дороги из Москвы в Санкт-Петербург.

Однако, хотя срок годности господина Лужкова как мэра явно истек, убрали его совершенно неудовлетворительным образом. Его привели к отставке не очевидные управленческие промахи, а допущенная им критика в адрес господина Медведева. Кампания, которая предшествовала его уходу, неприятно напоминала характерные для 1990-х годов грязные войны компроматов.

Berliner Zeitung:

Да и Лужков сломал себе шею не из-за коррупции, а скорее, из-за того, что неоднократно вступал в противостояние с молодым российским президентом, тем самым поставив под вопрос принципы правящего в России тандема.

The Independent:

Организованная государством политическая бойня в отношении, казалось бы, неприкосновенного партийного босса. Для русских это дело отозвалось эхом советских чисток и путчей, иностранцам же своевременно напомнило, что Россия не является нормальной страной.

В эфире радио «Эхо Москвы» обозреватель Матвей Ганапольский больше всего возмутился тем, что не самое страшное быть уволенным — страшнее быть всенародно обруганным перед эти самым увольнением.

< >Это сволочной, интрижный мир, это политика, в ней только интересы и никаких человеческих отношений. Вопрос за скобками— мы так будем жить, мы так будем увольнять людей? Например, захотят Матвиенко уволить. Увижу ли я дерьмо в адрес Валентины Ивановны Матвиенко, которую я очень уважаю?

Некоторые российские журналисты попытались разобраться в обвинениях на Лужкова — так ли плох мэр, как о нем говорят? И, как оказалось, порции компроматов из телеэфиров не соответствует действительности. Вот, например, момент о нашумевших пчелах.

Фрагмент программы «ЧП. Дело в кепке» (НТВ):



Как он выделил 105 млн рублей на инвалидов и почему 256 млн — на пчел?

Фрагмент программы «Момент истины. Русский ад» (ТВЦ):



«Медынь» — это огромнейший агрохолдинг, который является собственностью города, поставляет 30% молока в школьные столовые. Всё, что сейчас происходит в эфире, характеризует каналы, которые эту информацию тиражирует и множит.

Кто прав, кто виноват? И что при всем этом делать? Это вопросы, на которые в российской политике и на информационных полях боя ответ найти крайне сложно. Простым москвичам приходится только сожалеть о том, что красивого реверанса своей знаменитой кепкой мэру сделать не удалось.

Александра Кулакова на неделе внимательно следили за финалом лужковской эпохи.