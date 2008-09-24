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Отношения США и Ирана стали острой темой первого дня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

24 сентября 2008 07:33
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В ответ на критику Джорджа Буша Махмуд Ахмадинежад обвинил Вашингтон в давлении на МАГАТЭ и подтасовке данных об иранской ядерной программе. Белый дом, по мнению лидера Исламской Республики стремится подчинить себе Ближний Восток. А война в Южной Осетии — следствие провокационных действий НАТО на Кавказе.

Заседание Генеральной ассамблеи не оставили без внимания представители общественных организаций. Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке прошла крупная акция протеста против политики Джорджа Буша на Ближнем Востоке — военных действий в Ираке и Афганистане.

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