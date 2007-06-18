У Беларуси и Южно-африканской республики хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Они основаны на взаимодополняемости экономик.

Об этом сегодня в Минске заявил председатель Совета Республики Геннадий Новицкий. Глава Совета Республики и председатель Национального совета провинций Парламента ЮАР Мнинва Йоханнес Махлангу подписали протокол о сотрудничестве.

У обоих государств единые взгляды на международные проблемы. Южноафриканцы готовы поддержать идею создания Парламентской ассамблеи Движения Неприсоединения. В последнее время отношения между Беларусью и ЮАР стремительно развиваются. Однако их потенциал еще не исчерпан, особенно в экономике. ЮАР поставляет в нашу страну сырьевые ресурсы. Основные позиции белорусского экспорта - продукция машиностроения и электроники.

Сегодня же состоялась встреча делегации ЮАР с Владимиром Коноплевым. Спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси отметил, что парламентское сотрудничество между странами имеет хорошую динамику. За последние 8 месяцев - это второй визит представителей высшей законодательной власти ЮАР. А на октябрь запланирован визит официальной парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Коноплевым в ЮАР. По итогам ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между нижней палатой белорусского парламента и Национальной Ассамблеей парламента ЮАР.