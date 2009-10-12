Отношения Беларуси и Азербайджана и дальше будут развиваться высокими темпами

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем парламента дружественной страны Октаем Асадовым.

Как отметил глава государства, основные направления сотрудничества двух стран были определены ещё во время последнего визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Однако это не значит, что нужно прекратить поиски других сфер взаимодействия. К примеру, в разработке сейчас находится ряд проектов по созданию в Азербайджане белорусских сборочных производств, в том числе автобусов, сельхозтехники, автокранов, грузовиков и лифтов. Содействуют этому, по признанию Александра Лукашенко, и дружеские отношения Президентов двух стран.

- Мы договорились, что закрытых тем у нас нет для сотрудничества с Азербайджаном. Это дружественная нам страна, у меня очень хорошие отношения с вашим президентом, тем более, что точки зрения по всем вопросам мировой повестки дня у нас абсолютно совпадают. Мы всегда и везде поддерживали и будем поддерживать Азербайджан. Взаимно делаете это и вы, спасибо вам. Поэтому ваш визит не символичен, это не какой-то символ, это практический визит. И хорошо, что у нас после этого установятся добрые, прагматичные, нужные нашим парламентам отношения, - сказал Президент Беларуси.

Взаимные визиты делегаций разного уровня уже стали для Беларуси и Азербайджана доброй традицией. В доказательство результативности этой работы Октай Асадов даже привёл цифры товарооборота, и выразил надежду на дальнейшую плодотворное сотрудничество двух стран.

- Между нашими странами нет недобросовестной политики, и это даёт нам возможность двигаться вперёд. Я вспоминаю подписанную президентами программу на 2007-2015 годы и это является доказательством того что объединение наших усилий имеет огромное значение. Вырос наш товарооборот: если в 2006 товарооборот был 22 миллиона, то за 6 месяцев этого года товарооборот поднялся на 73 миллиона долларов. Но это не потенциал наших стран. Я знаю, что благодаря усилиям наших президентов этот товарооборот многократно увеличится, - отметил Октай Асадов.